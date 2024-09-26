Tuncer Cücenoğlu, Çorumlu öğretmen merhum Hüseyin Akat Cücenoğlu ile merhume Nermin Cücenoğlu’nun büyük oğulları. Kardeşleri, Yücer Cücenoğlu ile ünlülerin diş hekimi olarak tanınan merhum Alper Cücenoğlu.

Tuncer Cücenoğlu’nun eşi Aygül, oğlu Umut, kızı ise Gamze Cücenoğlu. 10 Nisan 1944 Çorum doğumlu olan Tuncer Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. 18 Temmuz 2019 tarihinde, 75 yaşında aramızdan ayrılırken geride tam 26 tiyatro oyunu bıraktı.

Türkiye’nin, oyunları en fazla yabancı dile çevrilen ve yurt dışında oynanan yazarı olarak, tiyatro tarihine adını yazdırdığı gibi Çorumlu hemşehrilerinin de gururu olan merhum Tuncer Cücenoğlu’nun adını memleketi Çorum’un Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yaşatmak, hem Çorumluların, hem de tiyatro camiasının vefa borcuydu.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Cücenoğlu’nun kızı Gamze Cücenoğlu’nun Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’dan olumlu söz almasının ardından, 7 Mayıs 2024 tarihinde konuyu geniş biçimde değerlendirerek çağrıda bulundu.

Genel Müdür Tamer Karadağlı, gerçek bir kadirbilirlik örneği sergileyerek isim önerisini Edebi Kurul’a getirdi ve Tuncer Cücenoğlu’nun adını memleketi Çorum’da yaşatmanın önemini anlattı. Edebi Kurul’un kararı doğrultusunda, “Tuncer Cücenoğlu Sahnesi” tabelası yarın Çorum Devlet Tiyatrosu’na asılacak.

ÇORUM HABER, böylesine anlamlı bir gelişmeye katkıda bulunmuş olmanın onurunu hemşehrileriyle paylaşıyor ve başta Genel Müdür Karadağlı olmak üzere tüm emeği geçenlere Çorum adına teşekkür ediyor.