Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimine göre, 2026 LGS tercih müracaatları 13-24 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu zaman zarfında tercih listelerini oluşturup onaylatabilecek. Tercih işlemlerinde eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformu da bugün itibariyle kullanıma açıldı. Tercih yapacak öğrenciler ve veliler https://rotamaarif.meb.gov.tr/ adresinden istedikleri okul hakkında bilgi edinebilir. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ÇORUM'DA 2025 YILI FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi (Merkez): 455,047

Ömer Derindere Fen Lisesi (Osmancık): 403,729

Sungurlu Fen Lisesi (Sungurlu): 384,767

Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi (Alaca): 337,223

Kargı Fen Lisesi (Kargı): 295,716

Danışmend Fen Lisesi (İskilip): 274,120

ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANI

Atatürk Anadolu Lisesi (Merkez): 427,729

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TABAN PUANI

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez): 361,655

İMAM-HATİP VE MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Merkez): 336,865

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Merkez): 321,076

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Merkez): 226,950

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Sınavlı (Merkez): 224,043

Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Osmancık): 206,302

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı): 193,642

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Merkez): 193,345

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı (Osmancık): 167,344

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı- Sınavlı (Merkez) : 163,651

Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Merkez): 161,562

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı -Sınavlı (Merkez): 159,870

