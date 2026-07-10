Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimine göre, 2026 LGS tercih müracaatları 13-24 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu zaman zarfında tercih listelerini oluşturup onaylatabilecek. Tercih işlemlerinde eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformu da bugün itibariyle kullanıma açıldı. Tercih yapacak öğrenciler ve veliler https://rotamaarif.meb.gov.tr/ adresinden istedikleri okul hakkında bilgi edinebilir. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde açıklanacak.
ÇORUM'DA 2025 YILI FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI
15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi (Merkez): 455,047
Ömer Derindere Fen Lisesi (Osmancık): 403,729
Sungurlu Fen Lisesi (Sungurlu): 384,767
Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi (Alaca): 337,223
Kargı Fen Lisesi (Kargı): 295,716
Danışmend Fen Lisesi (İskilip): 274,120
ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANI
Atatürk Anadolu Lisesi (Merkez): 427,729
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TABAN PUANI
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez): 361,655
İMAM-HATİP VE MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI
Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Merkez): 336,865
Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Merkez): 321,076
Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Merkez): 226,950
Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Sınavlı (Merkez): 224,043
Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Osmancık): 206,302
TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı): 193,642
Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Merkez): 193,345
Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı (Osmancık): 167,344
Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı- Sınavlı (Merkez) : 163,651
Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Merkez): 161,562
TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı -Sınavlı (Merkez): 159,870