Çorum merkez Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bertuğ Yelmenoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında gösterdiği üstün başarıyla Türkiye birincisi oldu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce yayımlanan tebrik mesajında, Yelmenoğlu’nun elde ettiği başarının Çorum’u gururlandırdığı belirtilerek, öğrencinin ailesi ve emeği geçen öğretmenler de kutlandı.

Açıklamada, “LGS’de Türkiye birincisi olarak bizleri gururlandıran öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Başarıların daim olsun Bertuğ!” ifadelerine yer verildi.

Çorum eğitim camiasında büyük sevinç oluşturan başarı, kentteki öğrenciler için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye birinciliği elde eden Bertuğ Yelmenoğlu’na eğitim hayatının bundan sonraki döneminde de başarılar diledi.

Bu başarı Çorum’un eğitim alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhabir: Haber Merkezi