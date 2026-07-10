Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kocaeli'ye 15 kişilik kontenjan ayrılırken, başvurular 20 Temmuz'da başlayacak. İşte başvuru şartları ve alım sürecine ilişkin ayrıntılar.

ÇORUM İÇİN 3 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Türkiye genelinde toplam 500 sözleşmeli destek personeli istihdam edilecek. Alımlar hem merkez hem de taşra teşkilatında yapılacak. Çorum için ise 3 kişilik kadro ayrıldı. Başvurusu kabul edilen adaylar, ihtiyaç durumuna göre il genelindeki farklı emniyet birimlerinde hizmetli kadrosunda görev yapacak.

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Adaylar başvurularını 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak süreçte 24 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla kabul edilecek. Şahsen yapılan başvuruların yanı sıra posta veya kargo yoluyla gönderilecek evraklar değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGM SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlana göre adayların 2024 KPSS Ortaöğretim (KPSS-P94) puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Bunun yanında herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ancak 35 yaşını tamamlamamış olmak şartı aranıyor. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartların taşınması, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olunması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık kriterlerinin karşılanması gerekiyor.

SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak adayları 2024 KPSS-P94 puan sıralamasına göre belirleyecek. Her il için ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sınava davet edilecek. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılma hakkı elde edecek. Nihai başarı sıralaması ise KPSS puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan alınan puanın aritmetik ortalaması esas alınarak oluşturulacak.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN İLLER AÇIKLANDI

500 kişilik alım kapsamında en yüksek kontenjan Adana, Antalya ve Bursa'ya 22'şer kişi olarak ayrıldı. Bu illeri Konya 17, Mersin 16, Kocaeli ve Samsun 15'er kişiyle takip etti. Diyarbakır için 14, Kayseri, Malatya ve Şırnak için 13'er, Gaziantep için 12 ve Trabzon için 11 kişilik kontenjan ilan edildi. Diğer illerdeki kadro dağılımı da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda ayrıntılı şekilde duyuruldu.