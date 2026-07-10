Saadet Partisi, Türkiye genelinde yerel sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla “Ortak Akıl, Güçlü Şehir” adı altında çalıştaylar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalıştaylardan biri de Çorum'da yapıldı. Armina Otel’de düzenlenen çalıştaya kanaat önderleri, esnaf odalarının temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ile farklı kesimlerden çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda, katılımcılar Çorum'un önemli bir potansiyele ve güçlü yönlere sahip bir şehir olduğu konusunda görüşbirliğine varırken, bu potansiyelin ortak akıl ve istişare anlayışıyla yeterince yönetilemediğini ifade etti.

Çalıştayda; liyakatsiz kadrolaşmanın yol açtığı sorunlar, imar ve iskân projelerindeki eksiklikler, trafik problemi, göç olgusu, kentsel dönüşüm sürecindeki aksaklıklar, 12 yıllık zorunlu eğitimin meslek gruplarında nitelikli ve tecrübeli ara eleman yetiştirilmesine olumsuz etkileri, işsiz genç nüfusun artmasına bağlı olarak yükselen suç oranları ve üniversitenin şehirle yeterince bütünleşememesi gibi birçok konu başlıklar halinde ele alındı. Sorunların yanı sıra, çözüm önerileri de katılımcılar tarafından ayrıntılı şekilde dile getirildi.

Saadet Partisi Genel Merkez Başkanlık Divanı Üyesi ve Denetmeni Yılmaz Bölükbaşı ile Çorum İl Sorumlusu Burhan Kirman, çalıştay boyunca dile getirilen sorun ve çözüm önerilerinin kayıt altına alındığını belirtti.

Bölükbaşı ve Kirman, elde edilen verilerin raporlaştırılarak özet bir şekilde ilgili mercilere sunulacağını ifade etti.

Çalıştayın sonunda hem katılımcılar hem de Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı yöneticileri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer istişare toplantılarının devam etmesinin şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ