Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı. 994 bin 358 adayın katıldığı, sözel alandan 50, sayısal alandan ise 40 olmak üzere toplam 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayan 452 öğrencinin 500 tam puan aldığı sınavda Oğuzlarlı Hakan ve Derya Kabalak çiftinin başarılı kızları Zeynep Kabalak da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmayı başardı.

Çorum’u ve ilçesini yine gururlandıran Zeynep, 2021 yılında Amasya Merzifon Fatih İlkokulu öğrencisi iken 25 ülkeden 26 bin 335 öğrencinin katıldığı Asya’nın en geniş katılımlı Matematik Yarışması SASMO’ya (Singapur Asya Okulları Matematik Olimpiyatı) katılarak altın madalya kazanmıştı. Zeynep Kabalak ayrıca 2022 yılında da Romanya'da düzenlenen ve 40 ülkenin katıldığı kültür festivalleri kapsamındaki Mangala yarışmasında Dünya Şampiyonu olmayı başarmıştı.

Muhabir: SELDA FINDIK