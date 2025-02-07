Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlarda 8, erkeklerde ise 2 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde müsabakalar TED Koleji Spor Salonu’nda oynandı. Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Selen Taşkırdı ve Yankı Çöp oyuncu grubu ile mücadele eden Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu, erkeklerde ise Mustafa Seçer, Mehmet Seçer ve Ahmet Özcan’lı kadrosu ile TED Koleji şampiyon olmayı başardılar. Kızlarda Özel Bilgi Koleji ikinci, Bahçeşehir Koleji üçüncü ve TED Koleji dördüncü oldu. Erkeklerde ise ikincilik kürsüsüne Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu çıktı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.