Güvenlik eksikliği nedeniyle sezonun ilk yarısında maçlarını Mimar Sinan Sahası’nda oynayamayan Mimar Sinanspor, ilk yarıda tüm maçlarını İtfaiye Sahası’nda oynamıştı. Mimar Sinanspor yönetimi ikinci yarı maçları için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile birlikte geçtiğimiz günlerde maçlarını Mimar Sinan Sahası’nda oynamak adına TFF’ye başvuruda bulundu. Yeşil-Siyahlı yönetimin başvurusunun ardından bugün TFF Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut Mimar Sinan Sahası’nda incelemelerde bulundu. Özbulut’a, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray, Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren incelemede Mimar Sinan Sahası’nın güvenlik önlemleri, hakem, futbolcu ve taraftar giriş-çıkış noktaları detaylıca incelendi. Yapılan inceleme sonunda Mimar Sinanspor’un maçların bu hafta oynanacak Taşköprüspor maçı ile birlikte Mimar Sinan Sahası’nda oynamasına karar verildi.

Yeşil-Siyahlılar Pazar günü Taşköprüspor maçı ile birlikte ikinci yarıda tüm iç saha maçlarını artık Mimar Sinan Sahası’nda oynayacak.