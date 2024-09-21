Ceviz hasadında Oğuzlar Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Oğuzlar İl Genel Meclis Üyesi Murat Kıdak, Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kaplan ve bazı vatandaşlar yer aldı.

Burada bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Cevizin kalbindeyiz. Dünyaca ünlü, coğrafi işaretini de almış cevizimizin hasadı başladı. Tüm çiftçilerimize Rabbim bereketli, hayırlı nasipler versin. İnşallah bu mahsul dönemi bereketli olur ve buradan Oğuzlar İlçemizden ve bölgemizden bütün dünyaya cevizlerimiz ulaşır.

Biliyorsunuz, Oğuzlar19 cevimiz coğrafi işaretli, tescilli. Özellikle yağ oranının yüksek olması içerisinin kar gibi olması ve aromasıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan bir cevizimiz. Biz de bu önemli cevizimizin hasadında çiftçilerimizle birlikteyiz. Allah, hayırlı uğurlu eylesin, hasat dönemimiz hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Başkan Temur, ceviz topladıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Verimli geçen ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Editör: SELDA FINDIK