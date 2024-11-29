TEMAD Genel Başkan adaylarından Necmi Tengilimoğlu, çalışma arkadaşları Fatih Çam, Aydın Aksu ve Yaşar Koç’la birlikte Çorum Şubesi’ni de ziyaret etti.

Genel Başkan Adayı Tengilimoğlu, beklentilerin karşılık bulabilmesi için öncelikle camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine vurgu yaparak, sayıları 130 bine yaklaşan emekli astsubayların çözüm bekleyen pek çok özlük sorununun olduğunu, başta şehit aileleri ve gazilere daha güçlü biçimde sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.