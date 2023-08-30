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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve kahraman milletimizin mücadelesiyle kazanılan büyük zaferin 101. Yılını büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını belirterek bu zaferin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” ilkesiyle hareket eden bir milletin bağımsızlık ve onuru için göze aldıklarıyla, neleri başarabildiğini tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Ertan Karabıyık, “Bu zafer en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının bir destanı haline gelerek bağımsızlıklarını kaybeden milletlere örnek olmuştur” dedi.

Türk milletinin tarihinin büyük ve parlak zaferlerle dolu olduğunu hatırlatarak bu zaferin de milletimiz için en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Karabıyık başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad ederek Türk milletinin bayramını kutladı.