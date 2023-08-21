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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekvando İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Tekvando İl Seçmeleri 19-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. 4 Eylül Pazartesi günü Sivas’ta yapılacak olan Minkler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılacak sporcuların belli olduğu il seçmeleri Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. 110 minik sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Çorum’u Sivas’ta yapılacak olan şampiyonada temsil etmeye hak kazanırken, diğer dereceye giren sporcuların da kendi imkanları ile şampiyonaya katılabileceği belirtildi.

Minik kızlar kategorisinde dereceye giren sporcular şu şekilde;

27 kilo: 1.Asuman Akçay, 2.Ravza Gül Çalış, 3.Ceylin Naz Kahraman ve Ayşe Reyhan Öztemiz.

30 kilo: 1. Cevriye Naz Kahraman, 2.Damla Güleç, 3.Rana Gül Karaduman ve H.Kübra Gökşen.

33 kilo: 1.M.Tuana Şentürk, 2.H.Kübra Öztemiz, 3.T.Belinay Eraltay ve Ecrin Öztemiz.

36 kilo: 1.Ecrin Mantar, 2.E.Hacer Saltan, 3.Gülbeniz Berra Atan ve Şevval Yıldırım.

40 kilo: 1.Ecrin Uçar, 2.Berra Aydemir, 3.Esma Hatun Varlı ve Nuran Öksüz.

45 kilo: 1.Zeynep Yağmur Birlik, 2.Tuğba Saltan, 3.Reyhan Rana Çalışkan ve Gül Berra Taş.

50 kilo: 1.Fatma Nisanur Alla, 2.Gamze Şeker, 3.Elanur Armutcu ve Ela Saygılı.

57 kilo: 1.Yağmur Tahtacı, 2.Rabia Aşık, 3.Ecem Su Bakışgan ve Esila Boztemir.

+57 kilo: 1.Sena Ecrin Saçmacı, 2.Esila Nur Yıldız, 3.Zeliha Şahin.

Minik Erkekler kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

27 kilo: 1.Enes Yücedağ, 2.Emir Şahin, 3.Mustafa Ören ve Bayram Çelik.

30 kilo: 1.Ö.Serdar Avuncu, 2.Yaşar Tosundereoğlu, 3.Sıtkı Ateş ve Berkay Kayra Dölek.

33 kilo: 1.M.Eymen Avcıoğlu, 2.M.Emin Özkılıç, 3.Yusuf Topçu ve Ensar Yılmaz.

36 kilo: 1.Alperen Gökdere, 2.K.Talha Arslan, 3.Asaf Bellek ve Deniz Uras Yalçın.

40 kilo: 1.Doğukan Tuğra Ergün, 2.Emir Doğan, 3.Göktuğ Garip ve Enes Salih Kumkayır.

45 kilo: 1.Burak Kantar, 2.Samet Aydın.

50 kilo: 1.Berat Yıldız, 2.Emirhan Saçan, 3.M.Emin Öztemiz ve A.Saim Özbaydemir.

57 kilo: 1.Yiğit Uğurhan Çetinkaya.

+57 kilo: 1.A.Furkan Topal, 2.O.Efe Çaylak, 3.Mustafa Tekin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.