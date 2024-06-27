9-14 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta düzenlenecek olan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek sporcuları belirlemek üzere il birinciliği yapılacağı açıklandı.

Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Kanat’ın yaptığı açıklamaya göre, il birinciliği 29-30 Haziran tarihlerinde, Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacak. İki gün sürecek müsabakalar her iki gün de saat 09.00’da başlayacak.

Müsabakalarda, Burca Atak, Sitre Nur İba, Gözde Gökmen, Esra Aşkın, Kenan Çalışkan, Ferhat Yetik, Betül Keskin ve Ayşegül Başıbüyük de hakem olarak görev yapacak.