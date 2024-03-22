Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası bugün Çorum'da başladı. Pazar günü sona erecek şampiyonanın açılış seremonisi düzenlenen törenle gerçekleşti. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Kanat ve Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak katıldı. Sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, protokol konuşmaları ile devam etti. Tören, sporcu geçişinin ardından sona erdi.

Yarın sona erecek olan şampiyonaya 53 ilden 160'ı kadın, 160'ı erkek olmak üzere toplam 320 sporcu katılım sağlarken, Çorum'dan ise 3 sporcu tatamiye çıkarak madalya mücadelesi veriyor.



Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 45, 51, 59 ve 68 kiloda, kızlarda ise 42, 46, 51 ve +68 kiloda olmak üzere toplam 8 sıklette müsabakalar yapıldı.

'HIZ KESMEDEN YOLA DEVAM'

Çorum'da düzenlenen Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Federasyonu Başkanı Metin Şahin, son yıllarda tekvando branşının yükselişte olduğuna dikkat çekerek hız kesmeden yola devam etmek gerektiğini söyledi.

Konuşmasına protokol üyelerini ve sporcuları selamlayarak başlayan Federasyon Başkanı Metin Şahin, organizasyonun nezih bir ortamda gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 2023 yılında 212 ülke arasında Türkiye'nin tekvando branşında birinci ülke olduğuna da vurgu yapan Şahin, "Hızımızı kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Türk Tekvandosu olarak, Türkiye Tekvando Federasyonu olarak bu gün buradayız. Buradan çıkacak sonuçlar, bundan önceki bundan sonraki bütün yarışmaların sonu nereye varır Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonaları var. Onun için bu gün burada yarışmada bulunan sporcu kardeşlerime özellikle diyorum insan yenildiğinde değil pes ettiğinde kaybeder. Bunu unutmayın. Buralar sizin için bir geçit. Yavaş yavaş adım adım yolunuzda ilerleyeceksiniz. Hedefe varmak için çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Çalışan muhakkak kazanır Allah'ın izniyle. Biz Türk tekvandosu olarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Bu sene çok önemli bir yıl. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Arkasından 2024 Paris Olimpiyatlarına gideceğiz. Geldiğimiz nokta çok iyi. Bunların hepsinde bize önce Allah'ın yardımı sonra içimizde bulunan birlik, beraberlik, çalışma şevki, kulüplerimizin, antrenörlerimizin oluşturduğu sinerji ve enerji bizi bu duruma getirdi.

Buradaki planlama ve strateji şunu gösteriyor. Dünyada 212 ülke içinde Türkiye 1 numara olmuş. Buradaki yapılan bütün başarılar ülkemizin dünyadaki prestijini arttırıyor. Ülkemizin bayrağını göndere çektirerek tanıtımına katkıda bulunuyor ve tabi çok önemli bir şey. Türkiye içinde de 800 bine varan lisanslı sporcu ile sadece yarışma sporu olarak değil, aynı zamanda gençlerimizin kötü ve yanlış alışkanlıklardan kurtarılması için çalışan güçlü ve başarılı bir federasyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin konuşmasının sonunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı teşekkür etti.



'ÇORUM'U SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ'

Federasyon Başkanı Metin Şahin'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u spor şehri yapma konusundaki temennisini burada da yineledi.

Çorum'un kültür ve sanayi şehri olduğunu belirten Aşgın, göreve geldiği günden itibaren Çorum'u spor şehri yapma konusundaki çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Çorum'a bir çok spor tesisi kazandırdıklarının da altını çizen Aşgın, "Stadyum, spor salonu, masa tenisi salonları, yüzme salonları, güreş eğitim merkezi ve sentetik futbol sahaları gibi bir çok tesisimizi Çorum'a kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Bu tabi sadece belediyemiz ile olmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Çorum'a birçok tesis kazandırdık. Bugünde 53 farklı ilden 320 sporcumuzu Çorum'da ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Az önce başkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin 2023 yılında 212 ülke arasında 1 numara olmasında kimlerin emeği varsa Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu yılda ve gelecek yıllarda da uluslararası organizasyonlarda 2023 yılındaki başarılarımız altın madalyalarla taçlanacak" dedi.