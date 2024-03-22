Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okullararası Cimnastik İl Birinciliği geçtiğimiz günlerde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Vali Zülkif Dağlı’nın da yakından takip ettiği il birinciliği müsabakalarına çok sayıda okuldan katılım olurken, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Elif Turhal Kekeç ve Kübra Yılmaz’ın antrenör olarak görev yaptığı Gençlikspor Kulübü madalyaları topladı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencilerinden Yüsra Çatalcam, Tusem Tuna Ülkü, Asya Çil ve Ayşem Buğlem İdgü’lü takım il birincisi, İlayda Akyıldız ise il dördüncüsü olmayı başardılar. Albayrak İlkokulu’nda eğitim gören Gençlikspor Kulübü sporcularından İnci Aksoy, Hira Naz Arıcı, Duru İlkutlu takım halinde il üçüncüsü oldu. Bahçelievler İlkokulu’ndan İlke Duraklıoğlu ikinci, Zeynep Duru Göksülük dördüncülüğü elde ederken, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’ndan Deniz Ada Öztürk ise birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. İsmail Kakaç İlkokulu’ndan Elisa Deniz Erdoğdu, Asya Şahin ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular.

Bireysel mücadele eden sporculardan Esra Kahraman ikinci, Ozan Emir Tüzün ikinci, Yüsra Çatalcam üçüncü, Emir Aygün ise dördüncülük madalyası alan diğer sporcular oldular.

21 sporcu ile il birinciliğinde mücadele eden Gençlikspor Kulübü toplamda 18 madalya alarak önemli bir başarı elde ettiler.