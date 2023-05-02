Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen kapanış töreninde, TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. TEKNOFEST'in yeni marşı da ziyaretçilere ilk kez dinletildi.

Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekiplerinin de bulunduğu TEKNOFEST İstanbul'da uçuş gösterisi gerçekleştiren ekiplere plaket verildi. Ayrıca, TEKNOFEST Deprem Gönüllüleri Teşekkür Programı kapsamında deprem bölgesine katkı sunan medya, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerine plaket takdim edildi.