Silahlı saldırı, Çorlu Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 15.00 sularında meydana geldi. Yolda yürüyen Ersin Aka, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü tanıkları, Saldırganın Aka'ya arkadan yaklaşıp yaklaşık 20 el ateşlendiğini ifade etti.

Hastanede Yaşamını Kaybetti

Saldırının ardından ağır yaralanan Ersin Aka, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırgan, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Polis Ekipleri Saldırganın Peşinde

Olay yerinde bulunan emniyet birimlerinin incelenmesi, saldırının başarısızlıkla sonuçlanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Çorlu'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor.

Türk futbol camiasını yasa boğan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.