Hakan Tekercioğlu seçimin ardından yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “31 Mart tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinin tüm memleketimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçim çalışmaları boyunca bizleri yalnız bırakmayan gecesini gündüzüne katan tüm adaylarımıza yönetimimize, parti üyelerimize ve bizlere oy veren destek olan ve olmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Sungurlu Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Muhsin Dere'yi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ