Abdulkadir Şahiner, sosyal medyadan paylaştığı yazısında “Bir seçim sürecinin daha sonlandığı ve milletimizin iradesiyle tecelli eden seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve ilçemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 10 yıllık görev süremiz boyunca imkansızlıklar içerisinde birçok projeyi hayata geçirip, ilçemize çok sayıda kalıcı eserler bıraktık. Ve alnımızın akıyla görevimizi devretme zamanı geldi. Hemşehrilerimizin tercihleriyle Sungurlu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Muhsin Dere'ye başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerimden helallik istiyor, hayırlı günler diliyorum” görüşlerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ