Gümüşhanespor’un oyun olarak yükselişte olduğunu kaydeden İsmet Taşdemir, “Beraberliğe bile üzüleceğimiz ama son saniye golüyle kaybettiğimiz Zonguldak Kömürspor maçı geride kaldı. Şimdi önümüzde Gümüşhanespor maçı var. Zonguldak maçını tamamen arkamızda bırakıp bu maça odaklanmış durumdayız.

Gümüşhanespor alt sıralarda yer alan bir takım olmasına rağmen son haftalarda oyun anlamında yükselişte. Son maçta özellikle grubun liderine zor anlar yaşattılar. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim bu maçta tek bir hedefimiz var, o da sahadan 3 puanla ayrılmak” dedi.

(Spor Servisi)