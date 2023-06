24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Kamile Anar, “Ülkemizi gerçek mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır: Birisi vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini inşa edecek bilim ve kültür ordusudur” ifadesini kullandı.

Anar’ın 24 Kasım açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’de her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler Günü kutlanır. 24 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Başöğretmenlik’ unvanı verilmiştir.

Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981’de Öğretmenler Günü kutlanmaya başlanmıştır.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Çünkü öğretmenler, sadece okuma yazma öğretmez, bütün mesleklerin temelinde öğretmenlerin yetiştirdiği insanlar vardır. Öğretmenlerin elindeki malzeme insandır. Öğretmen ne kadar huzurlu, mutlu olursa o kadar mutlu ve huzurlu toplum yetiştirir.

Ne yazık ki geleceğimizi inşa edecek bilim ve kültür ordusunu yetiştiren öğretmenler zor şartlar altında yaşıyor, haklarını arama mücadelesinde kötü muamele görüyor, öğrencilerinin karşısında coplanıyor, gururları incitiliyor.

Önce Köy Enstitülerini kapatarak köyleri cehalete sürüklediler, sonra köy okullarını kapatarak köyleri boşalttılar. Her köşede açılan eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenler atanamadılar, ya inşaatlarda veya konfeksiyon atölyelerinde işçi ya da işsiz olarak zor şartlar altında yaşıyorlar. Sınav yapıyorlar, ‘öğretmen olamazsın’ diyorlar, ücretli öğretmen olarak asgari ücretten çalıştırıyorlar.

Tek bir Başöğretmen var Mustafa Kemal Atatürk, ama şimdi öğretmenleri aralarında ayrıştırmaya çalışıyorlar başöğretmen, uzman öğretmen, vasat öğretmen diye. Öğretmenlerin gururlarını inciterek sınava tabi tutuyorlar.

Ülkemizi gerçek mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır: Birisi vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini inşa edecek bilim ve kültür ordusudur.

Öğretmenler, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmelidir ki Türk milleti aydınlığa kavuşmalı, ekonomik hayatta verimli ve başarılı olmalıdır.

Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, özgür bir topluluk olarak yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.

Yakın zamanda öğretmenlerin gerçek değerlerine kavuşması dileğiyle, kendim de bir öğretmen olarak günümüz kutlu olsun.” (Haber Merkezi)