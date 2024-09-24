Çorum merkeze bağlı Kızılkır Köyü’nden Aşır Şahin (49), vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da kanser tedavisi gören Aşır Şahin, yaşamını yitirdi.

Veli Şahin’in oğlu, Hamide Şahin’in eşi, 3 çocuk babası Aşır Şahin'in cenazesi bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek olan hakka yürüme erkanının ardından Kızılkır Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi