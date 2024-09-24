Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, Çorum’un eski Kültür ve Turizm Müdürü, Anıtlar ve Müzeler eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ertekin’in vefatı dolayısıyla, ailesine ve tüm sevenlerine ÇORUM HABER aracılığı ile başsağlığı dileklerini iletti.

Çorum Valiliği döneminde Ahmet Ertekin’le birlikte çalıştığını, kendisini ciddi ve sorumlu bir kamu yöneticisi ve gerçek manada bir kültür insanı olarak tanıdığını belirten Hüseyin Poroy, Ertekin’e Allah’tan rahmet diledi.