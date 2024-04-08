Vakıftan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kuran Olsun" projesi kapsamında Kur'an'ın ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıldığı belirtildi.

Türkiye ile 85 ülkede, 41 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim'in ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ın konuya ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

Ramazan ayında 25 ülkede 6 farklı dilde 89 bin kişiye Kuran-ı Kerim hediye ettiklerini belirten Turan, "Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar luh adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kuran-ı Kerim'i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kuran-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Turan, ayrıca Ankara, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Rize, Sivas ve Malatya'da da belirli camilerde teravih namazının ardından Kuran-ı Kerim dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Vakfın yıl boyunca deprem bölgesinde yardımlarına devam ettiğine değinen Turan, depremin yaşandığı günden bu yana depremzedelere manevi destek kapsamında 100 binin üzerinde Kuran hediye ettiklerini kaydetti.

Açıklamada, "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek projeye destek sağlanabileceği veya "bagis.tdv.org" sitesinden de katkıda bulunulabileceği ifade edildi.

(AA)

Editör: AA AJANS