TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 28 Mayıs Çarşamba günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi.

Yüksel, AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teklifin, Meclis Başkanlığınca Adalet Komisyonuna havale edildiğini belirten Yüksel, kanun teklifinin trafik güvenliğini artırmayı, can kayıplarını azaltmayı ve daha güvenli bir ulaşım altyapısı inşa etmeyi amaçladığını söyledi.

Yüksel, 36 maddeden oluşan teklifin Karayolları Trafik Kanunu'na yönelik kapsamlı reformlar içerdiğini ifade etti.

Kanun teklifinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlandığını anlatan Yüksel, belgede ceza adaleti sisteminin caydırıcılığının artırılmasının temel hedefler arasında sayıldığını dile getirdi.

Cüneyt Yüksel, belgede, "Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımlarının caydırıcılık ilkesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi" ve "Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesinin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi" faaliyetlerine yer verildiğine işaret etti.

Kanun teklifinin, sadece bir ceza düzenlemesi değil, aynı zamanda yaşam hakkının korunmasına, kamu güvenliğinin güçlendirilmesine ve toplumda trafik bilincinin yerleştirilmesine yönelik yapısal bir adımı temsil ettiğini vurgulayan Yüksel, teklifin mevzuatın çağın gereklerine uygun hale getirilmesi amacıyla da hazırlandığını kaydetti.

Son 5 yılda trafik kazalarına bağlı ölümlerin, toplum güvenliğine karşı işlenen suçlardan kaynaklı can kayıplarının 2 katından fazla olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Ülkemizde yalnızca 2024 yılı içerisinde 6 bin 351 vatandaşımız trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmiş, on binlerce insanımız ise yaralanmıştır. Bu tablo, trafik kurallarına uyumun ve denetimlerin yetersizliğinin sonuçlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Bu nedenle trafik meselesi yalnızca bir ulaşım düzenlemesi değildir, aynı zamanda bir kamu sağlığı ve güvenliği meselesi olarak ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, geçen yıl meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 47'sinin hız ihlallerinden, yüzde 17'sinin şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan kaynaklandığını anlatarak, kanun teklifinde önemli düzenlemelerin yer aldığını belirtti.

Kanun teklifiyle, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanımı gibi tehlike oluşturan fiillere karşı cezai yaptırımların ağırlaştırılacağını ifade eden Yüksel, alkol ve uyuşturucuya ilişkin kolluk kuvvetlerinin test taleplerine karşı direncin cezai karşılığının da yeniden düzenleneceğini söyledi. Yüksel, bu konudaki düzenlemelerin, caydırıcılığı artıracağına, bağımlılıkla mücadelede hukuki bir zemin sunacağına dikkati çekti.

"HIZ İHLALLERİNE YÖNELİK KADEMELİ CEZA SİSTEMİ GETİRİLECEK"

Hız ihlallerine yönelik de düzenlemelere gidileceğini bildiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Hız ihlallerine yönelik kademeli ceza sistemi getirilecek, 1 km/s hız artışının bile ölüm riskini 4 kat artırdığı bilimsel verileri ışığında hızın doğrudan ölümler üzerindeki etkisi azaltılmak istenmektedir. Bu kapsamda belirli km/s hız aşımı oranlarında sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması öngörülmektedir. Plaka sahteciliği, plakasız araç kullanımı, tescilsiz veya trafikten çekilmiş araçla trafiğe çıkılması gibi fiillere karşı cezalar yeniden düzenlenmekte, bu tür araçlar için trafikten men cezası zorunlu hale getirilmektedir. Bu adım, organize suçlar ve faili meçhul kazalarla mücadelede önemli bir enstrümandır."

Yüksel, kırmızı ışık ihlali ile makas atma, ters şerit kullanımı ve kavşak önceliği gibi ihlallere karşı yaptırımların ağırlaştırılacağını, bazı eylemlerle ilgili de ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılacağını dile getirdi.

Trafikteki eylemlerle ilgili de yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini ifade eden Yüksel, şerit ihlali, makas atma, ters yön kullanımı ve konvoy şeklinde yolları kapatma gibi kasıtlı trafik düzenini bozucu eylemlere karşı hem idari hem de adli yaptırımlar getirileceğini, bu eylemler için Türk Ceza Kanunu hükümlerinin devreye alınacağını belirtti.

Cüneyt Yüksel, sözlerini şöyle devam etti:

"Çekici, kamyon ve otobüs türü araçlar için takograf ve hız sınırlayıcı cihaz kullanımı zorunlu hale getirilmekte, takograf sürücü kartı manipülasyonlarına yönelik ciddi cezalar öngörülmektedir. Ticari taşıtlar için hız sınırlayıcı cihaz ve takograf kullanım zorunluluğu, yalnızca yol güvenliğini değil aynı zamanda çalışma koşullarını da düzenleyerek yorgunluk kaynaklı kazaların önlenmesine katkı sağlamaktadır. Ambulans ve itfaiye araçlarının geçiş üstünlüğüne riayet edilmemesi, sadece bir kural ihlali değil, doğrudan yaşam kurtarma sürecine engel teşkil etmektedir. Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçların önünün kesilmesine karşı etkin yaptırımlar tesis edilmekte, bu tür eylemlerin kamu güvenliğine doğrudan zarar verdiği vurgulanmaktadır. Bu ihlallere karşı cezalar artırılmakta ve araçlara trafikten men yaptırımı getirilmektedir."

Seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama gibi alışkanlık haline gelen ihlallerle ilgili de kademeli ceza sisteminin yapılandırılacağını söyleyen Yüksel, bu fillerin tekrarı halinde sürücü belgelerinin geçici süreyle geri alınacağını vurguladı.

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, zaruret dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini, bu sürücülerin sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınabileceğini ifade eden Yüksel, "Sosyal medyada trafik kural ihlallerinin teşvik edilmesini engellemek amacıyla düzenleme yapılmakta, ceza tutanaklarında görevli personelin ismi yerine tanıtım numarası kullanılmasına geçilmekte, böylelikle kamu görevlilerinin güvenliği de gözetilmektedir." bilgisini paylaştı.

Yüksel, kanun teklifinin, yalnızca ceza artırımı maksadıyla değil, aynı zamanda mevcut mevzuatın uygulamada karşılaşılan boşluklarını kapatmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve toplumun trafik bilincini artırmak üzerine kurgulandığının altını çizdi.

Teklifle, kara yollarında güvenli, huzurlu ve kurallara dayalı bir trafik düzeninin tesis edilmesine katkı sunulacağını, denetimin etkinleştirileceğini, ihlallerin caydırıcı biçimde cezalandırılacağını ifade eden Yüksel, trafik kültürünün güçlendirilmesiyle vatandaşların hem bireysel hem de toplumsal güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanacağını vurguladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan kanun teklifi, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeye, kamu güvenliğini temin etmeye ve hukukun caydırıcılığını artırmaya hizmet etmektedir. Unutulmamalıdır ki her trafik kuralı bir hayatı korumak için vardır. Bu değişikliklerle amaçlanan sadece bireyleri değil, tüm toplumu koruyacak bir trafik düzeninin tesisi ve sürdürülebilirliğidir. Kanun teklifini, 28 Mayıs Çarşamba günü komisyonumuzda görüşmeye başlayacağız. Teklifte yer alan maddeleri, komisyonumuz üyesi tüm milletvekillerimizle birlikte ele alacağız, görüşleri değerlendireceğiz. Teklif, komisyon sürecinin ardından Genel Kurulun takdirine sunulacaktır."

Editör: AA AJANS