İki aşamalı olarak planlanan yarışmanın ilk aşaması olan Bölge Elemeleri, 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, bölge barolarının kendi aralarında belirledikleri ev sahibi baroların illerinde, eş zamanlı olarak yapılacak.

Aynı “olay metni” üzerinden yarışacak olan 56 baroya kayıtlı stajyerlerin oluşturdukları takımlar, çekecekleri kura sonucuna göre “katılan vekili ” veya “sanık müdafi ” olacak. Takımlara, yargıç masasına oturan jüri üyeleri puan verecek.

Bölgelerde birinci olan takımlar, 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan final yarışmasında Türkiye derecesine girme mücadelesi verecekler.

Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine ve duruşmaya hazırlamayı amaçlayan yarışma ile mesleki dayanışmanın da temelleri atılacak.

2024 yılı TBB Kurgusal Duruşma Yarışması Bölge Elemelerine ev sahipliği yapacak barolar ve bölgelere göre yarışacak takımlar şöyle:

KARADENİZ BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Kastamonu

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Amasya Barosu, Bolu Barosu, Bartın Barosu, ÇORUM Barosu, Düzce Barosu, Kastamonu Barosu, Samsun Barosu, Trabzon Barosu, Tokat Barosu, Ordu Barosu, Zonguldak Barosu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Muş

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Erzurum Barosu, Iğdır Barosu, Kars Barosu, Hakkâri Barosu, Malatya Barosu, Muş Barosu, Van Barosu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Konya

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Aksaray Barosu, Ankara Barosu, Ankara 2 Nolu Barosu, Eskişehir Barosu, Karaman Barosu, Kırıkkale Barosu, Konya Barosu, Sivas Barosu.

AKDENİZ BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Mersin

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Adana Barosu, Antalya Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Mersin Barosu, Osmaniye Barosu.

MARMARA BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Çanakkale

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Çanakkale Barosu, Edirne Barosu, İstanbul 2nolu Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Sakarya Barosu, Tekirdağ Barosu, Yalova Barosu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Mardin

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Adıyaman Barosu, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Gaziantep Barosu, Kilis Barosu, Mardin Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Siirt Barosu.

EGE BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl: Kütahya

Bu bölgede yarışmaya katılan barolar: Aydın Barosu, Denizli Barosu, İzmir Barosu, Kütahya Barosu, Muğla Barosu, Uşak Barosu.

Editör: Haber Merkezi