Alanında uzman öğretmenler ve gönüllü üyeler ile birlikte Samandağ’da çocuklarla birlikte farklı yaş gruplarına göre çeşitli müzikal ve spor oyunları yapıldı.

Deprem bölgesinde bulunan 5 anaokuluna kırtasiye ve eğitim setleri desteğinde bulunan gönüllüler, aynı zamanda liseye geçiş ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitabı desteği de sağladılar.



Yardım severlerin desteği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten ÇODAB ve ÇOFSAD yetkilileri, deprem bölgesine yönelik yeni proje çalışmalarında bulunacaklarını belirterek, desteklerini esirgemeyen yardım severlere ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.