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Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi %14,1, tavuk eti üretimi %5,1, tavuk yumurtası üretimi %3,4 ve kesilen tavuk sayısı %2,1 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %3,7 artarken; tavuk eti üretimi %2,3, hindi eti üretimi %2,8 ve kesilen tavuk sayısı %5,8 azaldı.

Bir önceki ay 180 bin 495 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında %16,4 artarak 210 bin 14 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 645 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında %0,05 azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.