Ligin 6 haftası geride kaldı. Ahlatcı Çorum FK, 4 galibiyet sonucu topladığı 12 puanla beklentilerin üstünde bir performans ortaya koydu. Daha önemlisi, takım artık kadro yapısına uygun bir oyunu oynuyor. Bu da, her hafta üzerine koyarak devam edeceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Sakaryaspor, kadro kalitesine rağmen istediği sonuçları alamayan bir takım. Daha sezonun başında yaptıkları teknik direktör değişikliği de dezavantajları oldu. Her takıma sıkıntı çıkartabilecek bir potansiyele sahipler. Çorum’a da galibiyet için geldiklerini Tuncay Şanlı açıkladı zaten.

Buna karşılık, bir önceki maçta Ümraniyespor’u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenmesinin moraline rağmen, iç sahadaki iki maçın da kaybedilmesi nedeniyle “ya yine yenilirsek” endişesi içerisinde bir Ahlatcı Çorum FK vardı sahada. Savunma konsantrasyonunun üst seviyede olduğu, buna rağmen 2-3 önemli pozisyonun verildiği maçta pozisyona girmekte zorlanan bir Çorum FK izledik. 30.dakikada, VAR incelemiş sonucu kazanılan penaltıyı Ahmet İlhan ustaca bir vuruşla gole çevirince skor üstünlüğünü de ele alan Çorum temsilcisi, devreyi önde kapattı.

Beklenildiği gibi, Sakaryaspor ikinci yarıya baskılı başladı. Özellikle devrenin ilk 20 dakikasında önemli gol fırsatları yakaladılar ama Göztepe deplasmanındaki performansı nedeniyle adeta linç edilen kaleci Ali Türkan panter kesildi. Kalesini gole kapatan Ali Türkan, alınan galibiyette aslan payının sahibi oldu.

Nalepa’nın 75.dakikada kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Çorum FK, buna rağmen son bölümlerde, ani ataklarda önemli fırsatlar yakaladı ama Geraldo neredeyse tüm topları ezerek, Tahsin Hoca’nın kontradan farkı artırma planlarını suya düşürdü.

Netice itibariyle, Ahlatcı Çorum FK zor da olsa 1-0 kazanarak bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı ve muhtemel bir puan kaybında oluşabilecek baskıyı bertaraf etti.

Performans anlamında ön plana çıkan oyuncular vardı. Bu oyuncuların başında kaleci Ali Türkan geliyor. Arda, Ologo, Zargo ve Eren de ön plana çıkan diğer oyuncular oldular. Nalepa, ilk kez ilk on birde yer aldığı maçta, eski takımına karşı oynamanın hırsına yenik düşerek kırmızı kart gördü. Buna rağmen oyunda kaldığı süre içerisindeki performansını beğendim.

Artık ne oynamaya çalıştığını ve ne oynadığını görebildiğimiz bir Çorum FK izliyoruz son haftalarda. Bu da, taşların yavaş yavaş oturduğunu gösteriyor. Skor anlamında da beklentilerin üzerinde seyreden Çorum FK, oyununu geliştirdiği takdirde son haftaya kadar play-off yarışının içerisinde yer alacak, ben buna inanıyorum.

Bir de, eleştiri elbette olacak. Kasıt taşımadığı sürece saygı duyulması lazım. Eleştiriyi yapanların da, bu takımın ne şartlarda kurulduğunu ve bugünlere nasıl gelindiğini unutmamaları gerekir. Koskoca Çorum şehri, 15 bin kişilik stadın tribünlerini dolduramaması yakışmıyor. 22 Ekim’deki Eyüpspor maçında tribünlerin dolacağını düşünüyorum. Umarım o maçta dolacak tribünler bir daha hiç boşalmaz. Bu takıma ve bu takıma hizmet eden herkese sahip çıkalım, 1.Lig’in keyfini sürelim. Bu arada, Sayın Valimizi de artık maçlarda görmek istiyoruz.