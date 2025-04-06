Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ve yöre halkının ‘beyaz altın’ diyerek nitelendirdiği dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, havaların yağışlı gitmesinden ötürü filizlenmeye başladı. Şubat ayında toprakla buluşturulan Taşköprü sarımsağı, yağışlarla birlikte topraktan çıkarak boylandı. Bunun üzerine Taşköprü’de Çaykirpi köyünde sarımsak üreticiliği yapan Mustafa Erkek tarafından sarımsaklar çapalanmaya başlandı.

Kadınlar tarafından yapılan çapalama, Taşköprü sarımsağının zararlı otlardan kurtarmak için yapılıyor. Bu sayede sarımsaklar, zararlı otlardan kurtarılarak daha fazla verim alınması ve daha kaliteli büyümesi sağlanıyor.

Editör: İHA AJANS