Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak amacıyla çekilen tehlikeli videolara bir yenisi daha eklendi. Binanın ikinci katındaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, beton zemine şiddetle çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sosyal medya platformlarında "beğeni" ve "izlenme" uğruna göze alınan tehlikeler bir kez daha trajediyle sonuçlandı. Yayınlanan dehşet verici görüntülerde, balkonda bir süre bekledikten sonra bahçedeki dar ve küçük havuza doğru atlayan gencin, mesafeyi ayarlayamayarak beton zemine ve havuz kenarına çarptığı anlar anbean kaydedildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sert çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan kontrollerinde; omurgasında kırıklar oluştuğu, kafatası travması geçirdiği ve kırılan kaburgalarının akciğerine saplandığı tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI CAN ALIYOR

Özellikle genç kitle arasında popüler olmak ve yüksek izlenme sayılarına ulaşmak için yapılan bu tür riskli hareketler, uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Yaşanan acı olay, sosyal medyadaki tehlikeli akımların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.