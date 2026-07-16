Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şarkıcı Sıla Gençoğlu, MED Yapım'ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy, şarkıcı Aybüke Albere, model İrem Haznedar ve model Ayşe Nur Balcı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,
Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
1-İlyas Yalçıntaş
2-Mehmet Fatih Aksoy
3-Ateş İnce
4-Öner Faruk IŞIK
5-Şefik Ömer Dolman
6-Aybüke Albere
7-Ayşe Nur Balcı
8-İrem Haznedar
9-Orhan Yıldı
10-Burak Çelik
11-Volkan Büyükhanlı
12-Büşra Tatar
13-Cenk Çöteli
14-Feyza Cihan
15-Asude Mercan
16-Sıla Gençoğlu
17-H.Eylem İpek Şafak
18-Gökhan Şafak
19-Ümit Aslan
20-Buğra Balkaya
21-Akın Altan
22-Oğuz Alp Güler
23-Kübra Altay
24-Hilal Zeynep Hedbe
25-Melis Selçukoğlu