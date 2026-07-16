Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda şarkıcı Sıla Gençoğlu, MED Yapım'ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy, şarkıcı Aybüke Albere, model İrem Haznedar ve model Ayşe Nur Balcı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1-İlyas Yalçıntaş

2-Mehmet Fatih Aksoy

3-Ateş İnce

4-Öner Faruk IŞIK

5-Şefik Ömer Dolman

6-Aybüke Albere

7-Ayşe Nur Balcı

8-İrem Haznedar

9-Orhan Yıldı

10-Burak Çelik

11-Volkan Büyükhanlı

12-Büşra Tatar

13-Cenk Çöteli

14-Feyza Cihan

15-Asude Mercan

16-Sıla Gençoğlu

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu

