Olay dün İzmit Akarca Mahallesi Seymen Caddesi üzerinde bulunan Akarca Secde Camii’nin kadınlar mescidinde meydana geldi. Caminin kadınlar bölümüne namaz kılmak için giden başka bir kadının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri giderken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. 59 yaşındaki Ayten T. İsimli kadın şahsın, caminin penceresinin demir parmaklık kısmına başörtü ile kendini asarak canına kıydığı öğrenildi.

“CANIMA KIYACAĞIM DEDİ”

Ayten T.’nin intihar öncesi camiye giderek öğle namazı sırasında eşarbını parmaklıklara bağladığı, kendisini görenlere “psikolojik sıkıntılarım var” dediği öğrenildi.

“MUTSUZ OLDUĞUNU YAZDI”

Olay yerinde yapılan incelemelerde Ayten T.’nin yanında bulunan deftere el konuldu. Defterde yapılan incelemede Ayten T.’nin mutsuz olduğunun yazdığı ve intihar fikriyle ilgili notlar aldığı iddia edildi.