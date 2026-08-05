İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi’nde sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi baygın halde görüntülendi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

SABAH SAATLERİNDE ŞOK EDİCİ MANZARA

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar, meydan alanında hareketsiz ve baygın halde yatan 3 kişiyi fark etti. Madde etkisinde olduğu değerlendirilen şahısların yürek burkan ve endişe verici halleri, yoldan geçen bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan ve gündem olan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. İnsanların sabah saatlerinde işe ve okula gittiği güzergahta çekilen görüntüleri izleyen kullanıcılar, "Bir insan kendine bunu nasıl yapar?" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Bölge sakinleri yetkililerden meydan ve çevresindeki güvenlik denetimlerinin artırılmasını talep etti.