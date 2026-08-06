Adıyaman'da yaşayan Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59) çifti, evlerini satıp tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldu. Şimdilerde 6 yaşında olan ikizler Tekbir Gül ve Havva Gül, anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir’i ziyaret etti.

DEFALARCA TEDAVİ GÖRDÜLER

Abuzer ve Zeynep Yıldırım, 40 yıl önce Adıyaman'da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Yıldırım, çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Yıldırım çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLERİNİ SATTILAR

Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Yıldırım çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan Yıldırım çifti kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.

HAYALLERİ OLAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ailelerinin maddi imkanı olmayan ikizlerin öğretmeni Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti. Zeynep Bulut, Adıyaman’a gelip aileyi ziyaret etti. Ardından dernek, Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti ile kızlarını Ankara'ya götürdü. Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün sevinçleri, sanal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.

"TIPTAN GERİ KALMADIK"

Baba Abuzer Doğan konuşmasında, "34 yıl çocuk bekledik olmadı. Zamanında doktorlar tavsiye etti, dediler ki tıptan geri kalmayın, tıp ilerliyor. Bizler de tıptan geri kalmadık devam ettik. Aynı anda işte bize sürpriz gibi oldu. Ben mutluyum, Herkes mutlu olsun, huzur dolsun. Ben işten geliyordum kahvehaneye, sonra gece 12.00'de eve geliyordum ve kavga ediyorduk. Her zaman olaylar çıkıyordu. Şimdi işten çıkınca direkt evime geliyorum. Çocuk bakmak zor ama senin çocuğun olduktan sonra çocuk bakması hiç zor değil. Her ikisi de benimle beraber yatıyor. Annesine bakıyorlar, sonra gelip bana sarılarak yatıyorlar" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZ TATLANDI"

Zeynep Doğan da, "Biz daha önceden yetim gibiydik. Çok şükür çocuklar olunca evimiz tatlandı. Evimiz daha güzel oldu, keyfimiz yerine geldi ve mutluyuz. Bizler hep beraber yemek yiyoruz, hep beraber uyuyoruz. Kurban olurum onlara" diye konuştu.

İLGİDEN MEMNUN OLDULAR

Öte yandan, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Doğan ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette aileyle sohbet eden Polat, çocuklarla yakından ilgilenerek ailenin mutluluğuna ortak oldu. Doğan çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

"AZİMLE NELERİN YAPILABİLDİĞİNİ..."

Doğan Ailesi'ni ziyaret etmekten mutlu olduklarını dile getiren Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, "42 yıllık bir ailenin mücadelesi sonucunda iki tane kız çocuğu olan bir ailenin evine Aile Yılı kapsamında misafir olduk. Onların duygularına rehberlik etmeye çalıştık ve devlet olarak çocuklarımızın ve ailemizin her zaman yanında olduğu bilgisinin mesajını vermeye geldik. Çok güzel bir duygu. Burada bir azim, mücadele ve ailenin birlik ve bütünlüğünü görmüş olduk. Azimle nelerin yapılabildiğini, çocukların çok önemli bir duygu olduğunu ve ailenin bu vesileyle büyük bir mutluluk yaşadığını gördük" dedi.

"KIZLARIM DOĞDU, BABAMI KAYBETTİM"

Doğan, çocuklarının dünyaya geldiği gün babasının vefat haberini aldığını söyledi. Doğan, ''Kızlarım doğmaya yakın babam daha dinç ve iyiydi. Bana 'Oğlum çocuklar ne zaman doğacak?' diye sorardı. Kızlarım doğduğu gün babamı aradım ve çocuklar doğdu dedim. Babam bana 'Gördün mü? İki kız mı? Dokundun mu çocuklarına? dedi. Ben de evet demiştim. Aramızda böyle bir konuşma geçti. Sevinçten ve mutluluktan hastanenin kantinine indim bir süre sonra. Kantinde yaklaşık 500 kişi vardı. Hepsine çay ve simit ikramı yaptım. Yakınlarım bana sen de ye dediler ama simit boğazımdan geçmedi. Meğer babam vefat etmiş. Kızlarım doğduktan hemen sonra babam vefat etti” dedi.

