Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Aralık ayı Katı Yakıtlar verisini paylaştı. Buna göre, linyit üretimi Aralık ayında 7 milyon 259 bin 375 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

Taşkömürü üretimi Aralık ayında 97 bin 307 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 11,2 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Aralık ayında 420 bin 519 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 4,3 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı.

Taşkömürü ithalatı Aralık ayında 3 milyon 311 bin 164 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Taşkömürü koku ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 78,0 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azaldı.

Aralık ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı Aralık ayında yüzde 93,0 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 87,0, taşkömüründe yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı .Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık ayında taşkömürü teslimatının yüzde 61,9'u termik santrallere, yüzde 15,0'ı kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,2'si termik santrallere ve yüzde 9,0'ı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,2 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(Haber Merkezi)

