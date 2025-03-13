Ahlatcı Çorum FK’nın da yer aldığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 30.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 16 Mart Pazar günü, sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 13.30’da başlayacak maçta Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Kemal Elmas ile İstanbul bölgesinden Çağrı Yıldırım yapacak. Rize’den Sinan Dereci ise kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

TAŞKINSOY’LA 1 GALİBİYET 1 YENİLGİ

Orta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu 2 maçı da deplasmanda oynarken, 2017-2018 sezonunun 11.haftasında, Hatay temsilcisi Payasspor’u 1-0 yenerken, 2023-2024 sezonunun 12.haftasında ise Kocaelispor’a 2-1 yenildi.

KEÇİÖREN 6’DA 6 YAPTI

Çorum’da ilk kez düdük çalacak olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ankara Keçiörengücü’nün ise tam 6 maçını yönetti. Başkent ekibi 6 maçın tamamını kazanırken, 2018-2019 sezonunda, deplasmanda Manisaspor’u 4-0, 2019-2020 sezonunda, sahasında Siirt Özel İdare’yi 3-1, 2020-2021 sezonunda, deplasmanda Altay’ı 4-0, 2021-2022 sezonunda, sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0, Menemen FK’yı 1-0, 2022-2023 sezonunda ise sahasında Sakaryaspor’u 2-1 yendi.