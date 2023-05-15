Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak olan Çorum FK-Ispartaspor maçı öncesi Kırmızı-Şimşekler taraftar grubu lideri Hüseyin Nalcı açıklamalarda bulundu. Çorum FK’nın Ispartaspor karşısında kuşkusuz en büyük kozunun taraftarı olacağına vurgu yapan Nalcı, “Taraftarımızdan tek isteğim taşkınlık yapmadan 90 dakika boyunca takımlarına destek vermeleridir. En ufak taşkınlıkta takımımızın da olumsuz yönde etkileneceğini herkesin bilmesini isterim. Bugün tarihimizin en kritik günü. Maçı kazanmamız takdirde şampiyon olacağız. Taraftarımız bunun bilincinde olmalı. Tahriklere kapılmadan 90 dakika tezahüratlarla destek vermeliyiz. Ayrıca maça gelen taraftarlarımızın kırmızı-siyah renklere de ağırlık vermesini istiyorum. Tribünler ağırlık bu renklerde olması takımımızı ekstra motive edecektir. Biz taraftar olarak görevimizi yapalım gerisi sahada mücadele eden oyuncularındır” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)