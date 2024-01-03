TÜİK’in Aralık 2023 enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.93, yıllık olarak ise yüzde 64.77 olarak açıklandığını belirten Taşkın, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’ın ise Aralık ayı enflasyonunu %4,12, yıllık enflasyonu %127,21 olarak hesapladığını belirterek, hangi oran vatandaşın cebini yakarak terletiyorsa gerçek enflasyonun o olduğunu söyledi.

Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini söyleyen Taşkın şöyle konuştu: “Hemen belirtmem gerekir ki enflasyon durdurulamadığı müddetçe olan sabit ve dar gelirli kamu çalışanlarına, emeklilere, asgari ücretliye oluyor. Memur ve emeklinin aldığı maaş her gün buhar oluyor. Kamu çalışanları sadece karnını doyurabiliyor; sağlıklı beslenmeyi unutmuş durumda. Gıda enflasyonu %75.01 olmuş. Dar ve sabit gelirli kamu çalışanları eğlenceyi ve kültürü zaten unutmuş durumda. Bundaki artış ise %5.30.

TÜİK verilerine göre Aralık 2023 enflasyonu %2,93 olarak açıklandı. Bugüne kadar Aralık ayı dahil % 29.79 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammı + Enflasyon farkı ise %49,25 olarak gerçekleşmiş durumda. Memurların alacağı zam oranı net %49.25. Bu, memur ve memur emeklileri için yeterli bir zam oranı değil. Yoksulluk sınırının üstünde insanca yaşanabilecek bir ücret verilmelidir.

Hep söylüyoruz; enflasyon bir millet için kanserdir! Milletin ahlakını bozar. Milletin değer yargılarını yok eder, yozlaştırır. Bu nedenle enflasyonla ciddi mücadele edilmesi zorunludur. Enflasyon durdurulamadıktan sonra memurun emeklinin maaşına zam yapsanız ne olur? Rahatlama dönemi üç ay, sonra yine eskiye dönülüyor. Sendika olarak önerimiz, bir yıl süreyle fiyatlar dondurulsun. Piyasa sıkı denetlensin. Fiyatlarda manipülasyon yapan ticarethanelere ağır cezalar verilsin. Fırsatçılığın önü kesilmelidir. Diğer yandan dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak amacıyla; vergi dilimi en az 300 bin seviyesine çıkarılmalıdır. Vergi oranı %15’te sabitlenmeli, enflasyon farkları her ay maaşa yansıtılmalı, 8077 TL’lik seyyanen zam taban maaşa yansıtılmalıdır.”