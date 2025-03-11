Kamuda özellikle sağlık hizmet kolunda çalışanların hastalık, şiddet ve mobbing gibi risklerle karşıya karşıya kaldığını, savaşta, deprem ve salgın gibi olağanüstü durumlarda tehlikelere rağmen görevini aksatmadan yürüttüğüne dikkat çeken Necip Taşkın, Anayasa’nın 5’nci maddesinde; “Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” hükmüne atıfta bulunarak memura Bayram ikramiyesi verilmemesinin ayrımcılık olduğunu söyledi.

Sağlık teşkilatlarında görev yapanların ruhi ve bedeni olarak yıprandıklarının altını çizen Taşkın, Anayasa’nın 49’ncu maddesinde, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine yer verildiğini belirterek, 55’nci maddesindeki, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükümlerini hatırlattı.

Devletin, sağlık çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermesi, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak noktasında emeklilere ve işçilere verildiği gibi sağlık çalışanlarına da Bayram İkramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

2025 memur maaş zammının enflasyonun altında kaldığını ifade eden Necip Taşkın, 7. Dönem Toplu Sözleşme gereğince 2025 yılı birinci 6 aylık maaş zammının %6 ve %5.54’ün 6 aylık enflasyon farkı olduğuna dikkat çekerek, memurun, hayat pahalığı ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü ve 2025 yılının daha ilk aylarında verilen zammın eridiğini söyledi. Hem maaş zammında hem de Bayram ikramiyesi verilmemesinde memurun mağdur edildiğine dikkat çeken Taşkın, Bayram ikramiyesi verilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Devletin, memurun içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik sıkıntıları görmesi gerektiğine işaret eden Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, ciddi ekonomik sıkıntı yaşandığını ve bunu gidermenin yolunun insanca yaşamı temin etmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunun için çeşitli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden birinin de görev, unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın “Bayram İkramiyesi” verilmesi olduğunu düşünüyoruz. Sağlık teşkilatlarında çalışanlar için Genel Bütçeye dokunmadan, hastanelerin Döner Sermayelerinden bu para karşılanabilir.

Anayasamız, çalışanlara adil bir ücret verilmesini, adil çalışma koşulları, güvenli ve sağlıklı yaşama, ayrımcılık yasağı, korunma hakkı gibi geniş bir yelpaze içerisinde hak ve etki kullanmayı öncelikle sıralamıştır. Memur, bugünkü ekonomik koşullarda geçinemiyor; özellikle büyük şehirlerde görev yapan memur evinin kirasını ödeyemiyor. Ulaşım ciddi sorun. Elektrik, doğalgaz ve gıda temininde güçlük çekiyor. Etiketlerin her gün değiştiği bir ülkede dar ve sabit gelirli ücretli çalışanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve insanca yaşayabilmeleri imkansızdır. Memurun içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında Anayasa’nın amir hükümleri gereğince, memurun hayat şartını tam olarak iyileştiremese bile Anayasa ve uluslararası sözleşme hükümleri gereğince ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve çalışanlar arasında adil bir ücretlendirme yapmak için dini Bayramlar öncesinde memurun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından Bayram ikramiyesi verilmesi gerekmektedir.”

Editör: Haber Merkezi