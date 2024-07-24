Erkan Karaca, “Hem ekonomik açıdan, hem de yasa ve yönetmeliklerle basının eli kolu bağlanıyor. Oysa basının özgür olması ekonomik özgürlükten geçer” dedi.

24 Temmuz Basın Bayramı ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yapan Çorum Basın Derneği Başkanı Karaca, “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Basın halkın gören gözü, işiten kulağı, konuşan dilidir” diye konuştu.

Son yıllarda hükümet eliyle alınan kararlar, çıkartılan yasalar, uygulamaya konulan yönetmeliklerle basının özgürlüğünden, tarafsızlığından bahsetmenin mümkün olmayacağının altını çizen Erkan Karaca, Türkiye’nin basın özgürlüğünde sınıfta kalmış bir ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

Toplumun aydınlanma, bilgilenme kaynağı olan basına sahip çıkılması çağrısında bulunan Karaca, gazetecilerin ekonomik, sosyal ve yasal haklarının güvence altına alınması gerektiğini kaydetti. Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamanın demokrasinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Erkan Karaca, halkın özgür bir şekilde bilgilendirilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasının şart olduğunu savundu.

Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, sanayici, esnaf ve toplumun tüm katmanlarını basın kuruluşlarına sahip çıkmaya çağıran Karaca, “Bu onurlu ve kutsal mesleğe, kalemi ile gündemi belirleyen, sorunları gündeme taşıyan gazetecilere sahip çıkılmalı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulmalı” ifadesini kullandı.

Gözaltanı alanın, tutuklanan, cezaevine atılan gazetecilerin sayısının üzüntü verici boyutlarda olduğuna dikkati çeken Erkan Karaca, demokrasinin basın özgürlüğü ile gelişebileceğini, basının büyümesi ve gelişmesinin ülkenin gelişmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi