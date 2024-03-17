7/24 açık olacak olan Millet Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi binanın 1923 yılında Milli Kütüphane olarak inşaatına başlandığını, 3 Ağustos 1925 yılında hizmete açıldığını hatırlatarak, taş binanın medeniyet kodlarına, tarihi dokusuna yeniden kavuşturmanın heyecanı içinde olduklarını ifade etti.



Şehri ilmek ilmek dokuduklarını vurgulayan Başkan Aşgın “Madem 100 yıl önce hayırseverler burayı kütüphane olarak yaptılar biz de yeni binamıza taşındık burası aslına dönmeli tekrar kütüphane olmalı. İnşallah yüzlerce yıl kütüphane olacak Millet Kütüphanemiz hayırlı olsun” dedi.

Gençlerin ilimle, bilimle fenle uluşmasının maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak için büyük bir gayretin içinde olduklarını dile getiren Aşgın, “Buradan bir kütüphane müjdesi daha duyurmak isterim, madem Çorum Belediyesi olarak bilim, teknoloji, fen dedik. Eski stadyumun olduğu yeri spor temalı millet bahçesi yaptık. Onun içerisine kültür merkezi yaptık, oraya en yakışanı kütüphane olur dedik 100. Yıl Millet Bahçemizdeki kütüphanemiz şu an binası bitti, donanımını tefrişatını da yapıyoruz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Aşgın, çalışmalarda emeği olan tüm personeline teşekkür etti.

Törende AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de birer konuşma yaparak Millet Kütüphanesi’nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Millet Kütüphanesine 12 bin kitap bağışlayan Emekli Öğretim Görevlisi Mehmet Tatlısu, törende yaptığı konuşmada Yunus Emre’den Karacaoğlan’a Atatürk’ten İsmet İnönü’ye, Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a 60 yılda kütüphanesinde biriken binlerce kitabı Çorum Belediyesi’ne bağışladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tatlısu’ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Protokol ve öğrenciler Millet Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini kestikten sonra kütüphaneyi gezdi.