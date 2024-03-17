Çanakkale Zaferi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ sözüne inançla, bir milletin, vatan sevgisi, kardeşliği, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya kanıtladığı bir mücadelenin göstergesi olduğunu kaydeden Baran, mesajında şunları dile getirdi:

“Çanakkale Zaferi; dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayları akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur.

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde, Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ