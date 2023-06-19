Alınan bilgiye göre eşi ile tartışma yaşayan Veysel Y., tartışmanın uzamaması için bir süre evden ayrıldı.

Sakinleştikten sonra tekrar evine dönmek isteyen Veysel Y., Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde üzerinde iddiaya göre eşi Hatice Y.’nin azmettirdiği tanımadığı kişi yada kişilerce bacağından bıçaklanarak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen Veysel Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.