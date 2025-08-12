İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’ın da hazır bulunduğu toplantıda, bölgedeki tarımsal gelişmeler, güncel sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, yaz aylarında artış gösteren anız ve orman yangınlarıyla mücadele, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yürütülen projelerin uygulanması, Tarım Sayımı çerçevesinde yapılacak tanıtım çalışmaları ve anket giriş süreçleri yer aldı.

Ayrıca, bölgeyi etkileyen kuraklıkla ilgili alınması gereken tedbirler, zirai don riskiyle ilgili mevcut durum değerlendirmesi ve devam eden sulama projeleri hakkında kurumlar arasında bilgi paylaşımı sağlandı.

Bakanlığın yerel düzeydeki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, paydaş kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atılacak adımlar ve geliştirilecek stratejiler konusunda ortak kararlar alındı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ