Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen Hitit TechFest, AHL AVM’de de büyük ilgi gördü.

Bilim, teknoloji, yenilik ve eğlencenin buluştuğu festival, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Hitit TechFest etkinliklerinde ziyaretçiler; robotik kodlama, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ uygulamaları, enerji verimliliği, sürdürülebilir çevre, astronomi, biyoteknoloji ve STEM temalı atölyelerde bilimi yakından tanıma fırsatı buldu. Katılımcılar, uygulamalı deneylerle bilimin günlük yaşamla nasıl iç içe olduğunu keşfetti.

AHL AVM’nin farklı alanlarına kurulan atölyelerde, çocuklar ve gençler deney yaparken, aileler de bu heyecana ortak oldu. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlenen etkileşimli etkinlikler büyük beğeni topladı.

Festival boyunca öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde çeşitli bilimsel etkinliklere katılarak eğlenerek öğrenme imkânı buldu. Deneysel atölyeler, robot yarışmaları ve teknoloji tanıtımları sayesinde çocuklar bilimin heyecanını yaşayarak geleceğe dair yeni ilgi alanları kazandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının bilimi çocuklar ve gençlerle buluşturmak olduğunu belirterek: “Hitit TechFest, sadece bir bilim etkinliği değil; aynı zamanda çocuklarımızın merak duygusunu güçlendiren, düşünmeye ve üretmeye teşvik eden bir platform. Herkesi bilime dokunmaya, geleceğe birlikte ilham vermeye davet ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Festival, hem bilim severlerin hem de ailelerin yoğun ilgisiyle AHL AVM’de bilim dolu bir atmosfere ev sahipliği yapmış oldu.

Muhabir: Haber Merkezi