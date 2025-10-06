Çorum, bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturan ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali her yaştan 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde üç gün süren Hitit TechFest, gökyüzü gözlemlerinden yaratıcı atölyelere, deney şovlarından sanal gerçeklik deneyimlerine onlarca etkinlikle yenilikçi fikirlerin ziyaretçilerle buluştu.

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü duyuran İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Festival, çocuklardan gençlere, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek 10 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilimi toplumun geniş kesimlerine yaymayı, bilimsel bilginin günlük yaşamla bağını güçlendirmeyi ve özellikle çocuklar ile gençlerde bilimsel merakı ve sorgulama kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen Hitit TechFest, her yaştan katılımcıya ilham kaynağı olacak yenilikçi fikirleri ve yüzlerce bilimsel etkinlikleri ve yoğun ilgi görmesi ile bölgenin en büyük bilim ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıdı” denildi.

Açıklamada, festival kapsamında "gökyüzü gözlemleri", "çöplerden elektriğe", "doğal indikatörlerle eğlenceli kimya", "dünyanın gizli akciğerleri: algler", "elektrikli aracımı yapıyorum", "gaz dedektörü ve elektronik burun atölyesi", "geometri ile dijital süsleme", "görünmeyen dünyaya yolculuk: mikrobiyoloji ve mikroorganizmalar", "guernica: sanal gerçeklikte sanat ve tarih", "hafızalı metal", "iş kazası dedektifleri", "kendi DNA'nı keşfet: ağız içi epitelinden DNA izolasyonu", "kendi kokunu yarat", "kırmızı lahanada gizlenen renkler", "krem-mini eller atölyesi", "kütle ve ağırlık kavramlarının öğretimi: tahmin-gözlem-açıklama", "matematiğin şifresi", "metallerin alev renkleri, "mikroskoptan canlıların dünyasına", "mobil teknoloji atölyesi", "ebru atölyesi", "orff çalgıları, ritim/perküsyon uygulama ve sergisi", "oynayarak eğleniyorum, bedenimi ve duygularımı keşfediyorum" ve "patlayan köpük deneyi" başlıklarında atölye çalışmaları ve AFAD'ın deprem simülasyon etkinliği yapıldığı aktarıldı.

Festivalin, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve kurumların işbirliğinde hazırlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Festival sürecinde 41 farklı atölyede deneyler, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, yazılım, yapay zeka, robotik kodlama ve çevre bilimleri gibi çeşitli alanlarda atölye çalışmaları, bilimsel, teknolojik, sanatsal, sportif faaliyete katılma ve deneyimleme gibi geniş bir yelpazede 510 etkinlik, öğretmen ve öğrencilere yönelik dokuz bilimsel söyleşi gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, bilim insanları ve alanında uzman kişilerle bir araya gelerek hem uygulamalı çalışmalar yaptılar hem de bilimsel süreçleri birebir deneyimleme fırsatı buldular”

Muhabir: Haber Merkezi