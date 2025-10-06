Programın ilk durağı Samsun Yelken kulübü olan Özdağ, burada basının sorularını yanıtladı. Devamında TÜYAP Sergi Salonu’nda fuara katılan Özdağ, hem vatandaş hem de gençlerle buluştu.

Yaklaşık bin kişiye hitap ederek ülke gündemini değerlendiren Ümit Özdağ, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi tabloya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının içeriğinde gençlere yönelik mesajlar veren Ümit Özdağ; atanamayan öğretmenlerin kamuda hizmet içi eğitimler ile uygun konumlarda istihdam edileceğini, evlenecek gençlere yönelik küçük tasarruflar ile kira öder gibi konut edindirme yöntemi projesini anlattı.

Yurt dışına giden gençlerin ülkemize geri dönüşü ve bu gençlerin sanayi ile endüstride ileri teknoloji üretme kabiliyetlerinden azami derece faydalanılması için çalışmalar ve projelerinden bahseden Özdağ, Türk gençliğin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

Özdağ özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin teşvik edileceğini, endüstriyel tarım üretiminin ve sektörde istihdamın önemine işaret etti. Gençlere yönelik mesajlar veren Özdağ; üniversite öğrencilerine tek kişilik odalar ile yüksek derece ile mezun olacak öğrenciler için karşılıksız burslar vaadinde bulundu. Ümit Özdağ bu projelerin kaynağının ise, kamuda ve belediyelerde israfın önlenmesi ile bulunacağını söyledi.

4 Deniz, 4 Bölge ve Anadolu Kalesi projesinden bahsederek ülkeye sağlayacağı faydaları da anlatan Ümit Özdağ, ayrıca “TER TEMİZ TÜRKİYE” projesi ile narko-terör ile mücadele edileceğini, gençlerin uyuşturucu illetinden kurtarılacağını, sanal kumar, yasa dışı bahis ve her türlü suç ile mücadele edilerek kökünün kazınacağına sözlerine ekledi.

Ümit Özdağ’ın kitaplarını satın alan gençler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşa da kitaplarını imzalayan Ümit Özdağ’a Samsun programında Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Yücel ile Haydar Çakmak, Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, Samsun, Amasya, Ordu, Trabzon İl Başkanları ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Muhabir: Haber Merkezi