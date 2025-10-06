İstanbul Hidiv Kasrı’nda düzenlenen düğün törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorumlu işadamları Ahmet Ahlatçı ve Avni Çelik başta olmak üzere seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Üsküdar Müftüsü tarafından kıyılan nikah ile Mustafa Cihat Akca, Berna Husrevoğlu ile hayatını birleştirdi.

ÇORUM HABER Rezan-Uğur Miktad Hüsrevoğlu ile Sevilay-Lütfi Akca çiftini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi