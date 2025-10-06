İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantıları öncesi AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile Meclis üyeleriyle buluştu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Toplantının ardından bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, ittifakın uyum içinde çalıştığını vurguladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Alar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İl Genel Meclisi toplantısı öncesinde Cumhur İttifakı istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, Rabbim hayırlara vesile eylesin.”

Cumhur İttifakı’nın Çorum'daki temel hareket noktasının şehre hizmet etmek ve istikrarı sürdürmek olduğunu belirterek ittifak ortaklarının tek hedefinin Çorum’un kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunun altını çizen Alar, bu doğrultuda uyumlu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Öte yandan bu toplantının ardından Alar, İl Genel Meclisi’nde AK Parti Grubu ile de buluştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR